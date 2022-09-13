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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Шелаево

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Шелаево со стороны Украины во вторник.

"Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие - двое мирных жителей. Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Шелаево Украина
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