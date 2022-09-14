На юг России вернется 30-градусная жара, а в Сибирь придут заморозки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Жаркая погода прогнозируется на юге Европейской России до конца недели, воздух прогреется до +30 градусов в Крыму и на Черноморском побережье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России опять возвращается жаркая погода, до конца этой недели +26 - + 30 градусов, это касается Крыма, Черноморского побережья. И вода сейчас теплая. Но это все-таки осень. Поэтому таких устойчивых антициклонов, которые обусловливали очень сильную жару летом, пока не видно", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что в пятницу на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика прогнозируется шквалистый ветер до 20 м/с. Аналогичное усиление ветра, сильный ливень и гроза прогнозируется в пятницу в Ростовской области.

Также, по словам метеоролога, в конце нынешней недели и в начале следующей будет жаркая погода на юге Приволжского федерального округа, на Нижней Волге, на Урале. Температура там будет на 6-8 градусов выше нормы и будет превышать 25-градусную отметку.

"В Азиатской части страны нормальная осенняя погода - на юге Красноярского края, в Хакасии. На самом тихоокеанском побережье - в Хабаровском, Приморском крае - прогнозируется вполне осенняя погода - + 15- 18 градусов. На Дальнем Востоке в целом за эти пять дней температура близка к норме", - уточнил он.

Также очень тепло будет на юге западной Сибири, самой густонаселенной населенной территории азиатской части страны. Однако туда 15-18 сентября придут заморозки - в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях прогнозируется до минус 5-6 градусов.