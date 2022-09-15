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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Памфилова отметила отсутствие громких "скандалов и безобразий" на прошедших выборах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Состоявшиеся в сентябре в России выборы стали первыми для председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, которые прошли без громких скандалов в помещениях комиссий, отметила она на заседании ЦИК.

"Это первый единый день голосования за период моего руководство ЦИК, когда, при установлении итогов выборов, не было каких-то громких скандалов и безобразий в помещениях комиссий. Эксцессы были определенные, но они были единичные", - сказала она.

По ее словам, по стране были признаны недействительными всего 968 избирательных бюллетеней на 33 участках в 15 регионах.

Она пообещала проанализировать каждый из этих случаев, однако отметила, что в целом относиться к этому можно "практически, как к статистической погрешности".

"Если сопоставить с тем, что избирателям реально было выдано порядка 25 миллионов бюллетеней, то это составляет 0,004%. Фактически микроскопическое количество. Но это не значит, что каждый случай не стоит разобрать и посмотреть. Обязательно это сделаем, для нас это важно", - подчеркнула глава ЦИК.

Кроме того, по ее словам, в этот раз на выборах в органы госвласти субъектов и представительные органы их столиц "нет ни одного случая признания итогов голосования недействительными".

"Подчеркиваю - нет ни одного случая. И в целом по стране всего один участок отменен на выборах депутатов органов местного самоуправления. Это Московская область, город Люберцы, избирательный участок 1559. Итоги голосования признаны недействительными из-за некорректного внесения отметок в список избирателей. Не выполнены были контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования по целому ряду позиций досрочного голосования, голосования избирателей вне помещения для голосования. Об этом я говорила в понедельник. И, слава богу, к этому единичному случаю отмены выборов на одном из участков больше не прибавилось ничего. Так он и остался", - рассказала Памфилова.

По ее словам, каждый раз на выборах фиксировались случаи неправомерного и агрессивного поведения представителей некоторых партий и кандидатов.

"Конечно, мы предполагали, что это могло быть на этих выборах. Но, к счастью, и я благодарю за это всех участников избирательного процесса, наши опасения не подтвердились", - отметила Памфилова.

Она также отметила, что не было жалоб, которые бы могли повлиять на результаты выборов. "Особые мнения", которые высказывали члены комиссией с правом решающего голоса от КПРФ, по ее словам, были составлены по заранее подготовленному шаблону и были "единичными случаями регионального волюнтаризма".

Среднюю явку на выборах ЦИК оценил в 35%. "Единая Россия" по итогам выборов получила 77,09% мандатов и должностей.

Центризбирком Элла Памфилова Люберцы КПРФ Единая Россия
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