ЦИК оценил среднюю явку на прошедших выборах в 35%

Особые мнения членов избиркомов от КПРФ в ЦИК сочли "единичными случаями регионального волюнтаризма"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На прошедших сентябрьских выборах в России средняя явка составила 35%, сообщила на заседании Центризбиркома председатель комисии Элла Памфилова.

По ее словам, подавляющее большинство комиссий получили протоколы от нижестоящих структур и провели итоговые заседания, на которых подвели итоги выборов.

"Явка избирателей, пожелавших голосовать дистанционно, составила от 82% до 89%", - отметила глава ЦИК.

В сентябре дистанционное голосование проходило в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Курской, Калужской, Псковской областях, Москве.

"В настоящее время нет ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов, и не была бы рассмотрена на заседании комиссии. Я за это выражаю всем благодарность", - продолжила она, обращаясь к участникм заседания.

Только в Бурятии жалобы потребовали дополнительной проверки, поэтому итоговое заседание в регионе было перенесено на 15 сентября, отметила Памфилова. По итогам их рассмотрения в ЦИК будет предоставлена необходимая информация.

"Что касается особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса от КПРФ, то они, по факту, не содержат никакой конкретики, а представляют собой заранее подготовленный шаблон текста, что выборы, якобы, не соответствуют истинной картине волеизъявления избирателей, так как в дни голосования и во время подсчета голосов были допущены нарушения избирательного законодательства. Конкретики там нет, просто общая фраза, поскольку сообщать нечего", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что подобные случаи расцениваются как "единичные случаи регионального волюнтаризма со стороны некоторых региональных политиков, которые не соответствуют главной линии ЦК КПРФ".

Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В 14 регионах прошли прямые выборы губернаторов, в шести - региональных заксобраний, в 12 - депутатов советов административных центров регионов. Также в стране прошли выборы в органы местного самоуправления.