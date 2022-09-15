Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

ЦИК оценил среднюю явку на прошедших выборах в 35%

Особые мнения членов избиркомов от КПРФ в ЦИК сочли "единичными случаями регионального волюнтаризма"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На прошедших сентябрьских выборах в России средняя явка составила 35%, сообщила на заседании Центризбиркома председатель комисии Элла Памфилова.

В РоссииДействующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборовДействующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборовЧитать подробнее

По ее словам, подавляющее большинство комиссий получили протоколы от нижестоящих структур и провели итоговые заседания, на которых подвели итоги выборов.

"Явка избирателей, пожелавших голосовать дистанционно, составила от 82% до 89%", - отметила глава ЦИК.

В сентябре дистанционное голосование проходило в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Курской, Калужской, Псковской областях, Москве.

"В настоящее время нет ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов, и не была бы рассмотрена на заседании комиссии. Я за это выражаю всем благодарность", - продолжила она, обращаясь к участникм заседания.

Только в Бурятии жалобы потребовали дополнительной проверки, поэтому итоговое заседание в регионе было перенесено на 15 сентября, отметила Памфилова. По итогам их рассмотрения в ЦИК будет предоставлена необходимая информация.

"Что касается особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса от КПРФ, то они, по факту, не содержат никакой конкретики, а представляют собой заранее подготовленный шаблон текста, что выборы, якобы, не соответствуют истинной картине волеизъявления избирателей, так как в дни голосования и во время подсчета голосов были допущены нарушения избирательного законодательства. Конкретики там нет, просто общая фраза, поскольку сообщать нечего", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что подобные случаи расцениваются как "единичные случаи регионального волюнтаризма со стороны некоторых региональных политиков, которые не соответствуют главной линии ЦК КПРФ".

Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В 14 регионах прошли прямые выборы губернаторов, в шести - региональных заксобраний, в 12 - депутатов советов административных центров регионов. Также в стране прошли выборы в органы местного самоуправления.

Центризбирком Элла Памфилова КПРФ Бурятия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты"

Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты"

"Интерфакс" и МГИМО запускают совместный онлайн-курс "Информационно-аналитические системы в корпоративном управлении"

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

"Единая Россия" получила 77% мандатов и должностей на выборах в сентябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 56 тыс. человек

Военная операция на Украине

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

МЧС объявило о ликвидации пожара в цехе Кольской ГМК

В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций

Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе

Что произошло за день: среда, 14 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });