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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Путин заявил, что план СВО не подлежит корректировке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что план специальной военной операции на Украине не подлежит корректировке.

"План (СВО) корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса",- сказал Путин журналистам в пятницу.

По его словам, эта работа продолжается, несмотря "на эти попытки контрнаступления (Украины)".

"У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом (...), российская армия занимает новые и новые территории",- подчеркнул президент.

"Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью", - сказал Путин.

Он отметил: "Мы и не спешим в этой части, но по большому счету, по сути своей никаких изменений нет".

Хроника 24 февраля – 16 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина
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