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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Президент РФ сообщил о попытках совершения терактов вокруг ядерных объектов в стране

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках совершения терактов вокруг ядерных объектов на территории РФ.

"Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь. Это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ, в том числе - я не знаю, была ли публичная информация на этот счет - даже попытки проведения терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории РФ", - сказал Путин журналистам в Самарканде.

"Мы это все видим, контролируем, конечно. Сделаем все, чтобы не допустить негативного развития событий. Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они по сути ничем не отличаются от методов терроризма", - отметил Путин.

Владимир Путин
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