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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Ураган в Курской области повредил более 400 домов

Около 10 тыс. человек остаются без света

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 130 человек и 55 единиц техники задействовано в ликвидации последствий урагана, прошедшего в воскресенье вечером в Курской области, сообщил первый замгубернатора региона Алексей Смирнов.

"Стихия затронула 11 муниципальных образований, 42 населенных пункта. На сегодня у нас 16 населенных пунктов, это 3300 домов, это 9 700 человек, отключено от электроэнергии. Повреждено 7 ЛЭП, 42 трансформаторные подстанции, порядка 400 домов ИЖС повреждено", - сказал Смирнов на оперативном совещании администрации региона в понедельник.

В свою очередь, глава администрации Курска Игорь Куцак сообщил, что за воскресенье в областном центре выпало 75% месячной нормы осадков.

"По информации на сегодня, на 10 часов, был затронут целый квартал в микрорайоне Волокно: упало 33 дерева, повреждено порядка 21 единицы автотранспорта, пострадали кровли на 5 многоквартирных домах и 3 дома ИЖС. Без электричества находятся 103 жилых дома", - сказал Куцак на совещании.

В настоящее время в муниципальных образованиях области продолжаются подомовые обходы для уточнения причиненного стихией ущерба.

Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за урагана в Курской области погибли два человека.

Между тем жителей региона предупредили о сильном ветре и в понедельник.

Курская область
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