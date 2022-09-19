Северная Осетия сформирует сводный отряд добровольцев для участия в СВО до конца сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Усиленный сводный отряд из добровольцев будет сформирован в Северной Осетии и подготовлен для участия в специальной военной операции до конца сентября, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Отряд, который мы сейчас формируем, - там основа из офицеров запаса и военнослужащих с опытом боевых действий. Командир отряда определен, соответствующие вопросы решены (...) Мы к концу сентября должны усиленный отряд сводный сформировать", - сказал Меняйло на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что численность отряда будет определена позже, подразделения в его составе будут именные. После того, как отряд сформируют, будет организована работа по его боевому слаживанию и подготовке, а затем "заход в район выполнения поставленных задач".

Меняйло также добавил, что регион получил сотни комплектов экспериментального всесезонного обмундирования, часть из которых в ближайшее время направят в район боевых действий.