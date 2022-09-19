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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Ижевске загорелось лакокрасочное предприятие на площади 5 тыс. кв. м

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения в понедельник вечером ликвидируют крупное возгорание в помещении по производству лакокрасочных материалов в Ижевске. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Удмуртии.

Информация о пожаре на улице Салютовская, 31 поступила в 19:40 по московскому времени.

"Происходит горение кровли и 2 этажа, площадь пожара более 5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе, сообщает ГУ МЧС.

К тушению пожара привлечено порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Согласно открытым источникам, по адресу Салютовская, 31 находится компания-производитель колеровочных паст, красок, составов для защиты древесины и других лакокрасочных материалов.

Ижевск
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