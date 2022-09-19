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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Пожар в здании производителя лакокрасочных материалов в Ижевске локализован

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения локализовали крупное возгорание в помещении по производству лакокрасочных материалов в Ижевске (Удмуртия).

"В 23:24 (22:34 по московскому времени - ИФ) пожар локализован, складские помещения отсечены от очага горения и не пострадали", - сообщил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев в своем телеграм-канале.

По его данным, эвакуация работников предприятия не производилась.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора делают замеры воздуха, добавил он.

Информация о пожаре на ул. Салютовская, 31 поступила в понедельник в 19:40 по московскому времени. Загорелось помещение производственного корпуса лакокрасочных материалов. Площадь пожара составила более 5 тыс. кв. м., произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет.

Согласно открытым источникам, по адресу Салютовская, 31 находится компания-производитель колеровочных паст, красок, составов для защиты древесины и других лакокрасочных материалов.

Ижевск
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