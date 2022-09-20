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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин напомнил о предложении бесплатно передать нуждающимся сотни тонн удобрений из РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Предложение Москвы бесплатно передать нуждающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в странах Евросоюза, до сих пор остается без ответа, заявил президент Владимир Путин на церемонии приема верительных грамот у иностранных послов.

"Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа, - отметил он. - Ну, понятно: не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать! Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет ничего. Никакого ответа".

Российские удобрения не попали под санкции Запада, однако их экспорт и продажа значительно затруднены в связи с другими введенными ограничениями, в том числе в сфере логистики и оплаты поставок. Москва добивается отмены таких ограничений.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. При этом российская сторона договорилась с ООН о совместных усилиях по отмене препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Москва считает, что стамбульские договоренности носят пакетный характер и должны выполняться одновременно. В Москве сетуют, что санкции Запада препятствуют реализации стамбульского меморандума по экспорту российских товаров, а также отмечают, что разблокированное украинское зерно поступает не в беднейшие страны, как обещали на переговорах.

Хроника 24 февраля – 20 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Евросоюз Стамбул ООН Украина
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