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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин предложил Минюсту подготовить генеральную схему размещения тюрем и колоний

Путин предложил Минюсту подготовить генеральную схему размещения тюрем и колоний
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил Минюсту подготовить и внедрить генеральную схему размещения учреждений уголовно-исправительной системы, что позволит в том числе вынести тюрьмы за пределы населенных пунктов.

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Он высказал это предложение на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования министерства.

"Особо отмечу важность подготовки и внедрения генеральной схемы размещения учреждений уголовно-исправительной системы. Это позволит рационально располагать такие учреждения, в том числе переносить их за пределы населенных пунктов и объединять, а также создавать в них современные условия для работы сотрудников ФСИН, адвокатов, представителей общественных организаций", - сказал президент.

Он также рекомендовал Минюсту совместно с регионами и бизнесом продолжать работу по формированию исправительных центров для осужденных.

"Осужденные будут отбывать там наказание в виде принудительных работ и получать за свой труд заработную плату, деньги, а значит, смогут возмещать причиненный ущерб", - сказал Путин.

Исправительные центры, где заключенные отбывают принудительные работы, существуют в системе ФСИН с 2017 года. В 2017 году было создано восемь таких центров и 15 подобных участков в иных исправительных учреждениях. В марте 2017 года Путин поставил задачу к 2019 году создать в стране систему исправительных центров.

В феврале 2022 года в Совете при президенте по правам человека констатировали, что исправительных центров для заключенных в России недостаточно.

В соответствии со статьей 53.1 УК, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. В случае уклонения осужденного от наказания оно заменяется лишением свободы на тот же срок.

Минюст ФСИН Владимир Путин
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