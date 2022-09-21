Жители ЛДНР, Херсона и Запорожья смогут проголосовать на референдумах в регионах Поволжья

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные комиссии в регионах Поволжья организуют участки для проведения референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В Татарстане, по словам председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева, будут открыты три избирательных участка для жителей, которые были вынуждены уехать с указанных территорий.

"На территории Татарстана будут открыты избирательные участки в трех городах - Казани, Набережных Челнах и Альметьевске", - сообщил Кондратьев на заседании ЦИК Татарстана в среду.

Участки для голосования на референдуме будут организованы и на территории Башкирии.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев сообщил журналистам, что пункты голосования будут находиться в Уфе и Стерлитамакском районе. Кроме того, будут организованы выезды во все муниципалитеты, где находятся беженцы, чтобы они могли проголосовать на местах.

"Сейчас важно оперативно провести референдум, обеспечить его прозрачность, возможность участия всех граждан. При этом речь не только о тех, кто находится на территориях Донбасса, но и о вынужденных переселенцах. На территории нашей республики их более тысячи", - цитирует Толкачева пресс-служба регионального парламента.

Председатель избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева в официальном телеграм-канале избиркома сообщила, что на территории области будут работать четыре участка для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Облизбирком помогал в организации голосования на выборах президента Узбекистана в прошлом году. И в случае с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями мы также по запросу комиссий, проводящих референдумы, максимально окажем необходимое содействие", - отметила Ивлева.

В Саратовской области будут организованы два избирательных участка - в Саратове и Энгельсе.

"По запросу избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для проведения голосования будет предоставлено необходимое технологическое оборудование - ящики и кабинки для голосования и т.д.", - сообщает областной избирком.

Принять участие в референдумах о включении территорий в состав России смогут и жители Донбасса, Херсона и Запорожья, находящиеся на территории Ульяновской области.

"В Ульяновской области будут образованы четыре избирательных участка, в гостинице "Венец"", - сообщил глава областной избирательной комиссии Юрий Андриенко на заседании Заксобрания в среду.

Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября.