Лавров заявил о балансировании США на грани превращения в сторону конфликта на Украине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - США балансируют на грани превращения в сторону конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов", - сказал Лавров в интервью журналу Newsweek.

Он отметил, что Москва фиксирует присутствие американских наемников и советников "на поле боя".

"США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, США и другие страны Запада поставляют на Украину оружие и военную технику, обучают персонал ВСУ. "Это к вашему вопросу о риске прямого столкновения между ядерными державами", - сказал Лавров.

Цели специальной военной операции на Украине сохраняют свою актуальность и будут выполнены, сколько бы ни потребовалось для этого времени, заявил Лавров.

"Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, "в Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине".

"Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса", - заявил Лавров.

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