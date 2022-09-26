Глава Минздрава вылетел в Ижевск, где в результате стрельбы в школе погибли 13 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко вылетел в Ижевск, где в понедельник утром произошла стрельба в школе, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"Министр посетит медицинские учреждения, в которых проходят лечение пострадавшие, примет участие в заседании оперативного штаба", - сказал Кузнецов журналистам в понедельник.

По его словам, в Ижевск по поручению министра направлены хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, специалисты федерального центра медицины катастроф. Дополнительная бригада медиков направлена в Ижевск вертолетом из Татарстана.

"В случае необходимости пострадавшие будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москву. Направленный в Ижевск самолёт МЧС оборудован специальными транспортными модулями", - отметил Кузнецов.

По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли 13 человек, в том числе семь детей. Ранены 14 детей и семеро взрослых. Согласно информации СКР, нападавший покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).