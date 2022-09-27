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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Жертвами стрельбы в Ижевске стали школьники в возрасте от 7 до 16 лет

Жертвами стрельбы в Ижевске стали школьники в возрасте от 7 до 16 лет
Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в школе № 88 в Ижевске стали 11 детей в возрасте от семи до 16 лет и шестеро взрослых, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Он уточнил, что убиты ученики начальной школы и старшеклассники. Также среди погибших учителя изобразительного искусства и английского языка, сотрудник школы.

Днем ранее Бречалов говорил, что были убиты два охранника.

27 сентября 15 раненых доставили бортом МЧС в Москву. В больницах Удмуртии остаются восемь детей, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, отметил глава республики.

Он пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших: "Сегодня подписываю указ по выплатам семьям погибшим и раненых".

26 сентября днем бывший выпускник школы №88, 34-летний Артем Казанцев открыл в здании стрельбу и затем покончил с собой. Погибли 11 человек, были ранены еще 24. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

В Удмуртии объявлен траур.

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Акция памяти погибших в школе в Ижевске
Ижевск Удмуртия Артем Казанцев МЧС Александр Бречалов Москва
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