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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предложил с 2023 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк, проект такого приказа опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 281 рубля за 0,5 литра, бренди - до 375 рублей, коньяка - до 517 рублей за 0,5 литра.

Сейчас минимальная розничная цена водки - 261 рубль за 0,5 литра, бренди - 348 рублей, коньяка - 480 рублей.

Минимальную отпускную цену на бренди предлагается повысить с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовую - с 284 до 304 рублей, на коньяк - соответственно отпускную с 371 до 397 рублей, оптовую с 391 до 419 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года предлагается на уровне 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая - 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года - на шампанское. С 2021 года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 169 рублей, отпускная - 118 рублей, оптовая - 137 рублей за 0,75 литра.

Минфин
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