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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На лечение в Москву перевезут 15 человек, раненных накануне при стрельбе в школе в Ижевске, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Планируется эвакуация, сейчас пока на утро мы оцениваем, что к перевозке, эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них взрослых, остальные - дети", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

"Борт МЧС с бригадами сопровождения готов на взлетно-посадочной полосе, как только будет готовность медицинских служб и пациентов к эвакуации в медицинские учреждения Москвы", - отметил министр.

В РоссииУстроивший стрельбу в школе Ижевска до этого дважды совершал агрессивные действияЧитать подробнее

Мурашко сообщил, что трое пострадавших сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Он проник туда, убив охранника. Позднее Казанцев покончил с собой.

По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили траур по жертвам стрельбы.

Стрельба в ижевской школе

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Ижевск Минздрав РФ
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