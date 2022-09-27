Суд смягчил меру пресечения фигурантам дела о гибели пациентов медцентра в Петербурге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заменил содержание под стражей на домашний арест четверым медикам - фигурантам дела о гибели пациентов после обследования с применением бария, сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Следствие просило продлить содержание в СИЗО главному врачу Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Евгению Попову, заведующей отделением лучевой диагностики Елене Медведевой, заместителям главного врача Наталье Суровенко и Александре Феофановой, аргументируя это тем, что они могут скрыться, уничтожить доказательства по делу или оказать воздействие на свидетелей - сотрудников медцентра.

"Суд следствию отказал, избрав всем обвиняемым домашний арест по 26.12.2022. (...) Попов, Феофанова, Суровенко и Медведева были освобождены из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.

Суд запретил всем фигурантам общаться с кем-либо, кроме следователя, сотрудников правоохранительных органов и близких родственников, а также пользоваться почтой или интернетом.

С декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семеро пациентов ГКДЦ №1, пострадали 23. Все они проходили в учреждении процедуру рентгена желудка с применением бария.

Следствие полагает, что при проведении обследования использовался промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности.

Было возбуждено дело по ч.3 ст.109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В январе-феврале 2022 года Попов, Феофанова, Суровенко и Медведева были арестованы. Медсестра клиники осталась на свободе под подпиской о невыезде.

Попов обвиняется по ч.3 ст.109 УК РФ, ч.3 ст.238 УК РФ, Феофанова, Суровенко и Медведева - по ч.3 ст.238 УК РФ.