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Арестована вторая фигурантка дела о смерти пациентов после рентгена желудка

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 25 марта сотрудницу Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Елену Медведеву, обвиняемую по делу о смерти пациентов. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Медведева просила о домашнем аресте и обещала суду сотрудничать со следствием.

Женщине инкриминировано преступление по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). По информации пресс-службы судов, следствие полагает, что она, будучи заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1, достоверно знала, что препарат "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" не является лекарственным и организовала его использование при проведении процедур.

На момент поступления материалов по мере пресечения в суд Медведева признала вину частично.

О задержании заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1 сообщалось в минувшую пятницу. В тот же день суд должен был рассмотреть ходатайство следствия о заключении женщины под стражу, однако по ходатайству защиты продлил ей срок задержания.

С декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семь пациентов медцентра, пострадали 23. Все они проходили в учреждении процедуру рентгена желудка с применением сульфата бария. Следствие полагает, что при проведении обследования использовался промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности.

Возбуждено дело по части 3 статьи 109, части 3 статьи 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержан и заключен под стражу главный врач учреждения Евгений Попов.

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