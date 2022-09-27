Северная Осетия ограничит доступ транспорта из других регионов на свою территорию

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Северной Осетии планирует ограничить въезд в республику транспорта из других регионов, жителей республики ограничение не коснется, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Это решение объяснили большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, которые хотят выехать в Грузию.

Будет подписан соответствующий указ.

Как отметил глава региона Сергей Меняйло, граждане, которые живут в Северной Осетии и имеют соответствующую прописку, смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении необходимых документов.

26 сентября власти республики сообщили о скоплении тысяч машин в очереди на выезд в Грузию через КПП "Верхний Ларс".

27 сентября МВД Северной Осетии сообщило, что ради предотвращения конфликтных ситуаций границу теперь можно будет пересекать пешком, хотя до сих пор ее можно было только проехать. Кроме того, у КПП было решено обустроить мобилизационный пункт военкомата.

В тот же день там начали вручать повестки. "Повестки вручают только лицам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации. Соответствующие списки от Минобороны на руках у группы", - уточнили в пресс-службе правительства региона. Это касается тех, кто стоит на воинском учете и в Северной Осетии, и в других регионах.

Меняйло говорил, что на КПП введут электронную очередь и могут объявить режим ЧС.