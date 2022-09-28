Минцифры подготовило законопроект об ограничении спам-звонков абонентам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило законопроект о введении для компаний лимита на спам-звонки абонентам, его внесут в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил глава министерства Максут Шадаев. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии", - сказал министр.

В сентябре сообщалось, что депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки. Предлагается увеличить штрафы до 80 тысяч рублей для исполнителей, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юрлиц.