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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Для отсрочки от мобилизации оператор связи должен иметь действующую лицензию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры назвало критерии для операторов связи, сотрудники которых имеют право на отсрочку от мобилизации.

У оператора должна быть хотя бы одна действующая лицензия на оказание услуг связи, без этого компания не попадет в список предприятий, сотрудники которого могут получить отсрочку, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, если при заполнении формы на Госуслугах через специальный сервис, запущенный Минцифры ранее, сотрудник не нашел свою компанию, в министерстве рекомендуют писать на почту help_svyaz@digital.gov.ru.

"Проведем проверку совместно с Роскомнадзором и оперативно вернемся с ответом. При наличии лицензии компанию незамедлительно внесут в список", - заверили в Минцифры.

23 сентября Минобороны сообщило, что мобилизации не подлежат работники сферы IT, информации и связи, СМИ, организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

Ранее Минцифры запустило специальный сервис на "Госуслугах", через который сотрудники могут подать сведения для отсрочки от мобилизации.

Хроника 24 февраля – 28 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минцифры Минобороны Госуслуги
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