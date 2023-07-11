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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Дело о стрельбе по военному комиссару в Усть-Илимске направлено в суд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Иркутской области сообщила, что передала в 1-й окружной военный суд уголовное дело жителя Усть-Илимска, который обвиняется в стрельбе в военкомате 26 сентября 2022 года в военного комиссара Александра Елисеева.

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Фигуранту дела вменяют статьи о теракте (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК) и незаконное изготовление и перевозка оружия (ст. 222 и 223 УК).

По версии следствия, днем 26 сентября обвиняемый "в целях дестабилизации деятельности военкомата совместно с иными лицами, не посвященными в его преступные намерения, пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата, принеся с собой в рюкзаке заранее изготовленный обрез одноствольного ружья". В областном управлении СК уточнили, что он планировал сорвать призыв на службу своего родственника.

"В какой-то момент подошел к выступавшему и произвел в него три прицельных выстрела из обреза, причинив тяжкий вред здоровью. Затем обвиняемый разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание был задержан сотрудниками Росгвардии, по ходатайству СК помещен судом под стражу", - напомнили в прокуратуре.

Ущерб, причиненный действиями фигуранта дела военкомату, следствие оценило в более чем 1 млн рублей.

Военного комиссара Елисеева лечили в Иркутской областной клинической больнице. Он был выписан в ноябре 2022 года.

Усть-Илимск Иркутская область Александр Елисеев СКР Иркутская областная прокуратура
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