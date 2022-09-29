Число легковых авто в очереди на российско-грузинской границе снизилось до 3 тыс.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Уменьшилось количество легкового транспорта, ожидающего въезда в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"Количество фур на "Верхнем Ларсе" - 320 единиц. Легковых автомобилей - порядка 3 тыс. единиц", - сказали в ведомстве.

По данным на 28 сентября, в очереди на границе оставались более 3,3 тыс. легковых автомобилей, добавил он.

Ранее из-за наплыва желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на дорогах республики образовались многокилометровые очереди из транзитных автомобилей.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел в ряде районов республики режим повышенной готовности, ограничивающий въезд на ее территорию для легковых автомобилей. Мера не будет распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии "Интерфаксу" ранее сообщили, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" разворачивается оперативная группа по призыву, состоящая из представителей военкоматов и органов исполнительной власти республики.

В МЧС республики сообщали, что в районе "Верхнего Ларса" будет работать мобильный медкабинет. Планируется ввести электронную очередь.

В районе КПП будет также развернут пункт временного размещения, потому что в очереди, кроме мужчин, находятся также женщины и дети. На месте уже дежурят "скорая" и МЧС, которые при необходимости готовы оказывать помощь.

Было решено разрешить пеший переход границы.