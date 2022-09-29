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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Астраханской области намерены развернуть на границе с Казахстаном временный пункт частичной мобилизации, сообщает пресс-служба губернатора региона.

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"В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Красноярского района находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны.

Астраханская область Казахстан
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