Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Астраханской области намерены развернуть на границе с Казахстаном временный пункт частичной мобилизации, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Красноярского района находится контрольно-пропускной пункт "Караузек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны.