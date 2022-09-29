Верховный суд РФ признал законным лишение Рашкина депутатских полномочий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил административный иск члена КПРФ Валерия Рашкина к Государственной думе, в котором он оспаривал досрочное прекращении его полномочий как депутата, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали агентству в суде в четверг.

Рашкин просил суд признать незаконным постановление Госдумы от 25 мая 2022 года о досрочном прекращении его депутатских полномочий и вернуть ему мандат.

Депутатских полномочий один из бывших лидеров КПРФ был лишен в связи со вступлением обвинительного приговора суда по резонансному уголовному делу об убийстве лося. Рашкину было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение двух лет.