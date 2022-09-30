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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Под антироссийские санкции Канады попали еще 43 человека

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Канады добавили в санкционные списки по России еще 43 человека в связи с референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил Канадский МИД.

Ведомство уточнило, что под санкции попали "представители финансовых элит" и их родственники, "орган управления в Херсоне", и "35 высокопоставленных официальных лиц, поддерживаемых Россией, в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье".

В частности, в санкционные списки попали жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Николай и Елизавета, а также семьи гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова и главы ВЭБа Игоря Шувалова

Ранее в этот же день санкции против России расширили США и Великобритания.

С момента присоединения Крыма к России Оттава ввела санкции против более чем 1,8 тысячи физических лиц и организаций. С момента начала спецоперации России на Украине Канада также внесла в санкционные списки свыше 1,4 тысячи человек и структур из России, Белоруссии и Украины.

Канада Татьяна Навка Дмитрий Песков Игорь Шувалов Сергей Чемезов ДНР ЛНР Херсонская область Украина
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