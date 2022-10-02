Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Минобороны РФ сообщило о подготовке резервистов и добровольцев в тыловых районах СВО

Минобороны РФ сообщило о подготовке резервистов и добровольцев в тыловых районах СВО
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что мобилизованные военнослужащие и добровольцы проходят интенсивную подготовку в тыловых районах проведения специальной военной операции (СВО).

"Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, "на учебных местах мобилизованные военнослужащие закрепляют практические навыки ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей) в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности".

"После завершения подготовки данные подразделения приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления", - сказали в министерстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач.

Указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер обвинявшийся в госизмене ученый Валерий Митько

В Думу внесены проекты законов о ратификации договоров о принятии в состав РФ новых регионов

Более 180 повесток о мобилизации вручили на границе с Грузией в Северной Осетии

Денежной единицей в новых субъектах России будет рубль

Проекты законов о вхождении в состав РФ новых регионов внесены в Госдуму

Путин назначил представителей при рассмотрении в парламенте ратификации договоров по новым регионам

КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

Госдума 3 октября рассмотрит проекты законов в связи с принятием в состав РФ новых субъектов

КС признал конституционными договоры о присоединении четырех новых субъектов к РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 30 тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });