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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

"Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен в понедельник от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент России", - сказал губернатор в своем телеграмм-канале.

Дегтярев добавил, что "в Хабаровском крае повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков, из них половину вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту".

С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация для расширения участников СВО. Министр обороны РФ Шойгу сообщал, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов.

Хабаровский край Юрий Лайко
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