Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В штабе Восточного военного округа (ВВО) заявили, что военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко никто не отстранял, он направлен к новому месту службы в Магаданскую область. Об отстранении Лайко сообщал губернатор края Михаил Дегтярев.

"Информация в ряде средств массовой информации о снятии с должности военного комиссара Хабаровского края не соответствует действительности(...) Полковник Юрий Лайко в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области", - сообщила пресс-служба округа.

Должность военкома Магаданской области была вакантной с августа. Исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, который ранее занимал должность начальника штаба мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

3 октября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании в правительстве региона сообщил министрам, что от должности краевого военкома отстранен Юрий Лайко.

"Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент России", - сказал Дегтярев.

Видеозапись выступления главы региона было размещено в его телеграмм-канале.

На прошлой неделе губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к командованию Восточного военного округа с просьбой о замене военного комиссара региона на фоне жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации.