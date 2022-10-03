Глава Минстроя РФ отметил снижение выдачи кредитов по сельской ипотеке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В 2022 году в России снизилось число выданных кредитов по программе сельской ипотеки, заявил в понедельник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"В целом за 8 месяцев у нас выдано 758 тыс. ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. По льготной сельской ипотеке наблюдаем некоторое снижение выдачи кредитов", - сказал Файзуллин в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, согласно опросам, большая часть населения хочет жить в собственном доме, в связи с чем важно делать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) доступным. Министр уточнил, что доля ИЖС в общем объеме ввода составляет 61%.

Файзуллин подчеркнул, что ведется работа над созданием постоянно действующей программы кредитования индивидуального жилищного строительства.

Программа "Сельская ипотека" стартовала в 2020 году. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил потенциал ввода жилья по программе в 8-10 млн кв. м ежегодно.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что правительство РФ приняло решение о продлении сельской ипотеки, программа станет бессрочной.