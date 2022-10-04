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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

У банков деньги на сельскую ипотеку закончились в августе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Выделенные средства на программу сельской ипотеки у банков фактически закончились в августе, заявил на заседании Общественного совета при Минстрое глава министерства Ирек Файзуллин.

"Уже фактически в августе (...) средства на сельскую ипотеку у банков закончились. И мы вот ставили вопрос, чтобы в этом направлении тоже увеличить", - сказал он.

Министр добавил, что в основном жилье по сельской ипотеке реализуется вокруг крупных городов, то есть наблюдается "перекос".

3 октября Файзуллин сообщал о снижении выдачи кредитов по сельской ипотеке.

Программа "Сельская ипотека" была запущена в 2020 году. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил потенциал ввода жилья по программе в 8-10 млн кв.м ежегодно.

Минстрой Ирек Файзуллин
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