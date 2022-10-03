Володин заявил, что планирующие военную помощь Киеву страны втягиваются в конфликт с РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - После принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей страны, планирующие военные поставки Украине, должны понимать, что втягиваются в конфликт с РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас важно, чтобы те страны, которые поддерживают ведение войны на Украине, понимали, что мы будем разговаривать со всеми, кто передает технику, вооружение, направляет наемников, по-другому", - сказал Володин в понедельник в интервью на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, "когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи Украине, должны понимать, они втягиваются в конфликт уже с РФ".

"Как бы они это не маскировали, ничего не получится, поэтому отчет должны себе отдавать", - сказал спикер Госдумы.

После принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ - "это часть нашей страны, мы ее никому не отдадим, решения все приняты", подчеркнул Володин.

Также и те, кто участвуют в СВО, "после принятия решения они защищают свою страну - Россию", добавил председатель Госдумы.