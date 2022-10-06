Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Депутаты также призвали усилить защиту критически важной инфраструктуры после взрывов на газопроводах

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюз и другие государства значительно увеличить военную помощь Украине.

За резолюцию проголосовали 504 депутата, против выступили 26, еще 36 воздержались.

"Колеблющиеся" государства-члены должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи", - говорится в документе.

Резолюция также указывает на необходимость защиты критически важной инфраструктуры Евросоюза в связи с диверсией на газопроводах "Северные потоки".

По мнению европейских депутатов, "взрывы показывают, насколько опасной была политика увеличения зависимости от российского ископаемого топлива". Документ призывает государства-члены рассматривать защиту критически важной европейской инфраструктуры в качестве приоритета и "повышать ее устойчивость к внешним атакам".