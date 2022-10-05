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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Кадыров стал генерал-полковником

Кадыров стал генерал-полковником
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему присвоено звание генерал-полковника.

"Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", - написал Кадыров у себя в телеграме.

Он также поблагодарил Владимира Путина за поздравления с Днем Грозного, с Днем учителя и Днем чеченской молодёжи, отметив, что сегодня все мысли "с бойцами, отстаивающими интересы Родины и народов" на Украине.

"Поэтому развлекательные мероприятия в праздничной программе, посвященной Дням города, учителя и молодежи ЧР, не предусмотрены", - отметил он.

Рамзан Кадыров Чечня Владимир Путин Украина
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