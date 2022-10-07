ВЦИОМ выяснил, что жители новых регионов России не сомневаются в честности референдумов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Донецкой и Луганской народных республиках по 98% населения считают, что референдум о вхождении этих республик в состав России прошел без фальсификаций и серьезных нарушений, сообщил ВЦИОМ, ссылаясь на результаты опроса.

В Запорожской области 93% респондентов уверены в том, что референдум прошел без нарушений и фальсификаций, в Херсонской области - 90%.

Опрос проводился по заказу Экспертного института социальных исследований. Социологи 4 и 5 октября опросили по телефону по 1000 человек в каждом из этих регионов. Респонденты отбирались случайно по доступным базам телефонных номеров. Им задавали единственный вопрос: "С 23 по 27 сентября прошел референдум о вхождении Вашего региона в состав Российской Федерации. Как Вы думаете, референдум прошел в целом честно, без серьёзных нарушений, фальсификаций, или нечестно, с серьезными нарушениями и фальсификациями?" Варианты ответов были "безусловно честно", "скорее честно", "скорее нечестно" и "безусловно нечестно".