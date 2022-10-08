Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе отменены

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Введенные после повреждения Крымского моста ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимаются, сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев.

"Все ограничения на продажу продуктов и топлива - снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом Развожаев отметил, что прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен, такие "моменты будут жестко пресекаться".

Ранее он сообщал, что АЗС в Севастополе приостановят продажу бензина в канистры, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, а также вводятся ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3 кг или трех пачек продуктов.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту

Началось обследование и восстановление ж/д-инфраструктуры на Крымском мосту

Слуцкий заявил, что ответ на подрыв моста в Крыму должен быть жестким

Аксенов заявил, что крымская переправа начнет работу с перевозки пассажиров

Погода мешает начать работу Керченской паромной переправы

Аксенов не исключил начала восстановления Крымского моста уже в субботу

Аксенов не исключил начала восстановления Крымского моста уже в субботу

Лавров заявил, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

РСТ сообщил о нескольких десятках тысяч туристов на отдыхе в Крыму

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Советник Аксенова опроверг данные об ограничении продажи товаров в Крыму

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });