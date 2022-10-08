Ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе отменены

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Введенные после повреждения Крымского моста ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимаются, сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев.

"Все ограничения на продажу продуктов и топлива - снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом Развожаев отметил, что прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен, такие "моменты будут жестко пресекаться".

Ранее он сообщал, что АЗС в Севастополе приостановят продажу бензина в канистры, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, а также вводятся ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3 кг или трех пачек продуктов.