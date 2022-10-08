Прокуроры Крыма и Севастополя пресекут создание искусственного дефицита после ЧП с мостом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прокуратуры Крыма и Севастополя обеспечат недопущение искусственного роста цен на топливо и продукты питания после происшествия на Крымском мосту, сообщает Генпрокуратура РФ.

"По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", - заявили в надзорном ведомстве.

В ведомстве добавили, что прокуратурами взята на особый контроль ситуация с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено.

По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин