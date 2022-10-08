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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Слуцкий заявил, что ответ на подрыв моста в Крыму должен быть жестким

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ответ на подрыв Крымского моста должен быть жесткий, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ на подрыв моста в Крыму должен быть жесткий, но не обязательно в лоб", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Он не сомневается, что "именно Киев стоит за организацией этой атаки". "Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма", - написал Слуцкий.

По его словам, Россия восстановит всё в самые кратчайшие сроки.

Крым Крымский мост Леонид Слуцкий
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