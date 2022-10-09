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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин заявил, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности, наращивает экспортные возможности.

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, готовы - подчеркну это особо - вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам", - заявил он в воскресенье в видеообращении по случаю Дня работников сельского хозяйства.

Президент добавил, что "в этом году ожидается рекордный урожай зерновых - порядка 150 млн тонн, в том числе около ста млн тонн пшеницы".

"Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свёкла, соя, подсолнечник. Растут объёмы производства животноводческой продукции", - констатировал Путин.

"Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введённые ограничения для собственного развития", - отметил президент.

Владимир Путин
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