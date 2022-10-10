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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Гарнизон Курской области усилят для защиты госграницы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Территориальный гарнизон Курской области будет усилен в ближайшее время, сообщил на оперативном совещании в обладминистрации губернатор региона Роман Старовойт.

"Провел встречу с новым командующим Западного военного округа. Подробный разговор у нас состоялся. Получил заверение, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения тех же обстрелов", - сказал он.

По его словам, Курская область продолжит оказывать всестороннюю помощь для воинских подразделений, работающих в регионе.

Хроника 24 февраля – 10 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина Западный военный округ
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