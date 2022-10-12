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Сервис проверки аккредитации IT-компаний появился на Госуслугах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ запустило на портале Госуслуг новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию IT-компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"В поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке", - говорится в сообщении.

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Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица. В частности, новая услуга поможет понять сотрудникам IT-компаний, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку.

При необходимости на портале можно получить и выписку из реестра. Эта услуга доступна юридическим лицам, уточнили в министерстве.

Реестр аккредитованных IT-компаний ранее был общедоступен на официальном сайте Минцифры. Как убедился корреспондент "Интерфакса", сейчас доступа к реестру на сайте нет. В разделе "Cписок аккредитованных организаций" пользователю предлагается проверить информацию о статусе аккредитации компании и воспользоваться сервисом предоставления выписки из реестра на Госуслугах.

Как сообщалось, в начале октября правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием станет доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, также будет учитываться средняя зарплата сотрудников, а компания должна будет иметь профильный IT-ОКВЭД в качестве основного. Сотрудники аккредитованной компании могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Минцифры уже начало принимать заявки на аккредитацию IT-компаний по новым правилам.

Минцифры РФ Госуслуги
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