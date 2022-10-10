Песков констатировал отсутствие разногласий между Москвой и Бишкеком

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Между Россией и Киргизией нет разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, нет ли разногласий между Москвой и Бишкеком с учетом отмены учений ОДКБ, которые были запланированы в Киргизии.

"Нет", - ответил Песков.

Накануне стало известно, что Киргизия отменила проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2022", запланированных на 10-14 октября на территории республики. Об этом сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского министерства обороны. Причину отмены учений в ведомстве не уточнили.