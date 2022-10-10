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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Мобилизованным гражданам-банкротам могут дать право самим получать выплаты для военных

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мобилизованные физлица-банкроты, в отношении которых введена процедура реализации имущества, смогут самостоятельно открывать банковские счета и распоряжаться поступающими на них выплатами для военнослужащих, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

Соответствующий законопроект (N209496-8) внесла в понедельник в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и другие.

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Сейчас закон о несостоятельности запрещает гражданам-банкротам, в отношении которых введена процедура реализации имущества, лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные средства. В ходе реализации имущества эти действия от имени должника выполняет финансовый управляющий.

Из-за этого, признают авторы законопроекта, "складывается ситуация, при которой не представляется возможным своевременно предоставлять военнослужащим в связи с участием в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, выполнении задач за пределами территории Российской Федерации, установленных гарантий в виде денежных выплат".

В связи с этим они предлагают не применять соответствующие нормы закона о несостоятельности в случаях "открытия военнослужащим счетов для зачисления денежных выплат, осуществляемых военнослужащим, в связи с участием в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, выполнении задач за пределами территории Российской Федерации, и совершения операций по таким счетам".

Госдума
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