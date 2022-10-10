Что произошло за день: понедельник, 10 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подтвердил нанесение массированных ударов по украинским объектам и предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз. В Минобороны России со своей стороны заявили, что цель массированного удара по Украине достигнута, все намеченные объекты (в том числе систем военного управления, связи и энергетики) поражены.

- Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной группировки войск. Эта договоренность была достигнута на встрече Лукашенко и Путина в Петербурге после неформального саммита СНГ. Президент Белоруссии анонсировал размещение в республике "не одной тысячи" российских военных и назвал вбросом сообщения о планах Минска присоединиться к СВО.

- "Нобелевку" по экономике присудили за исследование финансовых кризисов. Премии Шведского национального банка удостоены американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.

- Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России. Новые меры исключат "лазейки" для их неисполнения, заявила Урсула фон дер Ляйен.

- Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечек "Газпрома" и "Татнефти". Индекс МосБиржи после утреннего обвала ниже 1800 пунктов к вечеру смог отскочить выше 1900 пунктов на фоне ослабления рубля: курс доллара поднимался выше 63 рублей впервые с 11 августа.

- В России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом. Это объясняется тем, что значительная часть территории страны находится в высоких широтах, и тем, что речь идет о суше, которая теплеет быстрее океана. При этом в ООН прогнозируют, что волны аномальной жары по всей планете будут усиливаться.