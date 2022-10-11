Патриарх Кирилл излечился от коронавируса

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после перенесенного коронавируса вернулся к обычному режиму работы, сообщил во вторник врио руководителя его пресс-службы Владимир Легойда.

"После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы", - сказал Легойда журналистам.

О том, что патриарх Кирилл сдал положительный тест на коронавирус, стало известно в конце сентября. В связи с заболеванием был отменен ряд запланированных встреч и поездок.

Заболевание патриарха, как сообщалось, протекало в легкой форме, он продолжал работать, проходя курс лечения в домашних условиях.