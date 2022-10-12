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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 622,6 млн

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 622 602 924, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 560 495 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

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США - 96 772 268 и 1 063 310.

Индия - 44 616 235 и 528 835.

Франция - 36 187 658 и 156 660.

Бразилия - 34 731 539 и 686 963.

Германия - 34 257 916 и 150 919.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 842,1. В США на 1 млн жителей скончался 3 251 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 373, в Бразилии - 3 190, в Германии - 1 799.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
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