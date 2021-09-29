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Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в СИЗО "Лефортово"

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в СИЗО "Лефортово"
Рауф Арашуков
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков объявил в СИЗО голодовку из-за того, что ему не предоставляют свидание и звонки родственникам, несмотря на наличие соответствующих разрешений, сообщил "Интерфаксу" один из его адвокатов.

"Рауф Арашуков с понедельника объявил голодовку, поскольку, несмотря на имеющееся разрешение следователя на свидание с родственниками и на разрешение суда на звонки, "Лефортово" свидание и звонки не разрешает", - сказал агентству защитник. По его словам, сейчас Арашуков переведен в отдельную камеру.

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Адвокат добавил, со среды экс-сенатор намерен отказаться и от воды.

"Он считает, что на него таким образом (запретом на свидание и звонки - ИФ) оказывают давление перед судом", - пояснил защитник Арашукова.

Комментариями ФСИН России по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Арашуков был задержан в январе 2019 года, будучи действующим сенатором. Ему вменили организацию двух убийств, участие в преступном сообществе его отца - Рауля Арашукова, бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаза", - по версии следствия, похищавшего газ в Ставропольском крае и КЧР, а также давление на свидетеля, превышение должностных полномочий и ложный донос.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом".

Большое дело в отношении Арашуковых было разделено на два. Дело, в котором фигурирует экс-сенатор, передано для рассмотрения в Мосгорсуд, 5 октября по нему начнется отбор присяжных.

Рауф Арашуков ФСИН

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