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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Правительство РФ рассмотрит законопроект по пошлинам на импорт оборудования "Арктик СПГ 2"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона "О внесении изменений в статью 103 Федерального закона "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщила пресс-служба ведомства.

"Разработка проекта закона продиктована необходимостью продолжения в 2023 году поставок модулей второй и третьей технологических линий проекта "Арктик СПГ 2" со ставкой таможенной пошлины 0%", - говорится в сообщении.

Данная статья регулирует особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного периода времени.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о проекте федерального закона "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года".

Правительство РФ
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